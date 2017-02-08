В Украине нужно создать четкий реестр пациентов, больных раком - Н.Низова

"Мы сегодня говорим об оценочных данных, ориентировочных данных о количестве пациентов, которые могут жить в Украине с онкологией. Мы наверное говорим о тех пациентах, которые уже обратились к врачу, уже зарегистрированы, но еще не знаем сколько их на самом деле есть, и сколько их нуждается в такой помощи на ранней стадии. Задача номер один - это налаживание цивилизованной, адекватной системы мониторинга и оценки всех заболеваний, в том числе и раковых. В Украине есть два заболевания, которые имеют очень четкие реестры пациентов - это пациенты с туберкулезом и пациенты с ВИЧ-инфекцией", - сказала она.

Также, по словам Н.Низовой, приоритетным направлением на сегодня должна стать коммуникативная стратегия и распространение информации о важности диагностики предраковых состояний.

Как сообщал УНН, по словам заместителя министра здравоохранения Р.Илыка, каждая пятая женщина в Украине рискует заболеть раком.

По данным ВОЗ, ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней.

При этом, нардеп Д.Силантьев убежден, что в медучреждениях надо увеличивать количество кабинетов профилактики, а не койко-мест.

В Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.