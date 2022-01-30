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В Україні понад 4 млн випадків COVID-19, за добу – 24 508

В Україні понад 4 млн випадків COVID-19, за добу – 24 508

Київ • УНН

 • 19981 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Загалом в Україні зафіксовано 4 042 469 млн хворих на коронавірус. Протягом минулої доби, 29 січня, виявили 24 508 новий випадок зараження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата

“За добу 29 січня 2022 року в Україні зафіксовано зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444)”, — ідеться у повідомленні.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано — 3 692 осіб;

летальних випадків — 94;

одужало — 3 145.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 042 469 особи;

одужало – 3 618 402 особи;

летальних випадків – 100 125;

проведено ПЛР-тестувань –18 009 334.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 3 378, медпрацівників – 444.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській (3043), Житомирській (2013), Хмельницькій (1883),  Харківській (1722), Івано-Франківській (1664), областях, місті Київ (1058).

Нагадаємо

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонують не поширювати певні обмеження “червоної” зони.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Згодом у “червону” зону перейшли 18 областей та Київ.

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах: відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів можливі лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.

Із 30 грудня всі області були у “жовтій” зоні.

20 січня Міністерство охорони здоров’я констатувало новий COVID-спалах з епіцентром на заході України.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.

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