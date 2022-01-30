В Україні понад 4 млн випадків COVID-19, за добу – 24 508
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Загалом в Україні зафіксовано 4 042 469 млн хворих на коронавірус. Протягом минулої доби, 29 січня, виявили 24 508 новий випадок зараження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата
“За добу 29 січня 2022 року в Україні зафіксовано зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444)”, — ідеться у повідомленні.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано — 3 692 осіб;
летальних випадків — 94;
одужало — 3 145.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 042 469 особи;
одужало – 3 618 402 особи;
летальних випадків – 100 125;
проведено ПЛР-тестувань –18 009 334.
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 3 378, медпрацівників – 444.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській (3043), Житомирській (2013), Хмельницькій (1883), Харківській (1722), Івано-Франківській (1664), областях, місті Київ (1058).
Нагадаємо
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонують не поширювати певні обмеження “червоної” зони.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Згодом у “червону” зону перейшли 18 областей та Київ.
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах: відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів можливі лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
Із 30 грудня всі області були у “жовтій” зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров’я констатувало новий COVID-спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.