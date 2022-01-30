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15 марта, 19:03 • 105905 просмотра

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В Украине более 4 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 508

В Украине более 4 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 508

Киев • УНН

 • 19974 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Всего в Украине зафиксировано 4 042 469 млн больных на коронавирус. За прошедшие сутки, 29 января, обнаружили 24 508 новый случай заражения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“За сутки 29 января 2022 года в Украине зафиксировано зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 378, медработников - 444)”, — говорится в сообщении.

Также в течение минувших суток:

Госпитализировано — 3 692 человек;

Летальных случаев— 94;

Выздоровело — 3 145.

За все время пандемии в Украине:

Заболели - 4 042 469 человека;

Выздоровело - 3 618 402 человека;

Летальных случаев - 100 125;

Проведено ПЦР-тестов -18 009 334.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 378, медработников - 444.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3043), Житомирской (2013), Хмельницкой (1883), Харьковской (1722), Ивано-Франковской (1664), областях, городе Киев (1058).

Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагают не распространять определенные ограничения “красной” зоны.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ужесточение ограничений в “желтых” зонах: посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов возможны лишь при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

15 декабря карантин в Украине продлили до апреля.

С 30 декабря все области были в “желтой” зоне.

20 января Министерство Здравоохранения констатировало новую covid-вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла к “красной” зоне. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.

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