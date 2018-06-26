В Україні почнуть діяти заокруглення сум у чеках з 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В Україні розпочнуть застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеках з 1 липня 2018 року у зв’язку з припиненням карбування монет дрібних номіналів. Про це сьогодні сказав на брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.
“Національний банк України у рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу прийняв рішення, що з 1 липня в Україні застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків”, — розповів він.
Зокрема, він нагадав, що регулятор припинить карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас всі ці монети залишатимуться в обігу.
В.Зайвенко повідомив, що для спрощення розрахунків діятимуть правила заокруглення суми у чеку покупки в разі відсутності монет у покупця і продавця.
“Сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок. Сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок”, — пояснив посадовець.
У той же час, за словами директора Департаменту грошового обігу, якщо у покупця або продавця будуть дрібні монети, то вони і надалі можуть їх використовувати у розрахунках.
“Національний банк очікує, що правила заокруглення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків. Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та надасть можливість скоротити витрати держави на карбування та забезпечення готівкого обігу понад 90 млн грн на рік”, — підкреслив він.
Крім того, В.Зайвенко наголосив, що заокруглення жодним чином не призведе до подорожчання товарів та послуг.
Нагадаємо, Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом мають замінити банкноти.