В Україні почнуть діяти заокруглення сум у чеках з 1 липня

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 62657 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 127231 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 111348 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 145315 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 113505 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123974 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163813 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190421 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 301727 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167478 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 25300 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 32002 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 29523 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 28108 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 30541 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 21334 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 17344 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 145316 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 171486 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 301727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 37269 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 55538 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 59734 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 57732 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71870 перегляди
Актуальне
В Україні почнуть діяти заокруглення сум у чеках з 1 липня

В Україні почнуть діяти заокруглення сум у чеках з 1 липня

Київ • УНН

 • 24228 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. В Україні розпочнуть застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеках з 1 липня 2018 року у зв’язку з припиненням карбування монет дрібних номіналів. Про це сьогодні сказав на брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.

“Національний банк України у рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу прийняв рішення, що з 1 липня в Україні застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків”, — розповів він.

Зокрема, він нагадав, що регулятор припинить карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас всі ці монети залишатимуться в обігу.

В.Зайвенко повідомив, що для спрощення розрахунків діятимуть правила заокруглення суми у чеку покупки в разі відсутності монет у покупця і продавця.

“Сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок. Сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок”, — пояснив посадовець.

У той же час, за словами директора Департаменту грошового обігу, якщо у покупця або продавця будуть дрібні монети, то вони і надалі можуть їх використовувати у розрахунках.

“Національний банк очікує, що правила заокруглення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків. Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та надасть можливість скоротити витрати держави на карбування та забезпечення готівкого обігу понад 90 млн грн на рік”, — підкреслив він.

Крім того, В.Зайвенко наголосив, що заокруглення жодним чином не призведе до подорожчання товарів та послуг.

Нагадаємо, Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом мають замінити банкноти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.68
Bitcoin
$87,868.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,058.14
Ethereum
$2,067.05