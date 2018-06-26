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В Украине начнут действовать закругления сумм в чеках с 1 июля

В Украине начнут действовать закругления сумм в чеках с 1 июля

Киев  •  УНН

 • 24212 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Украине начнут применять правила округления общих сумм в чеках с 1 июля 2018 года в связи с прекращением чеканки монет мелкого номинала. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает корреспондент УНН.

"Национальный банк Украины в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения принял решение, что с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов", - рассказал он.

В частности, он напомнил, что регулятор прекратит чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти монеты будут оставаться в обращении.

В.Зайвенко сообщил, что для упрощения расчетов будут действовать правила округления суммы в чеке покупки в случае отсутствия монет у покупателя и продавца.

"Сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на ноль копеек. Сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на ноль копеек", - пояснил чиновник.

В то же время, по словам директора Департамента денежного обращения, если у покупателя или продавца будут мелкие монеты, то они и в дальнейшем могут их использовать в расчетах.

"Национальный банк ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечения наличного обращения более 90 млн грн в год", - подчеркнул он.

Кроме того, В.Зайвенко отметил, что закругление никоим образом не приведет к удорожанию товаров и услуг.

Напомним, Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты.

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