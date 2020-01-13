В Україні планують перезавантажити профспілковий рух

КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні планують модернізувати і перезавантажити профспілковий рух та вибудувати соціальний діалог на нових засадах. Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.