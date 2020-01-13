В Україні планують перезавантажити профспілковий рух
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні планують модернізувати і перезавантажити профспілковий рух та вибудувати соціальний діалог на нових засадах. Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Профспілки потрібні й будуть. Але не такі як у СРСР, а такі як у Європі. Потрібно перезавантажити профспілковий рух, вибудувати соціальний діалог на нових засадах, де для профспілок і громадянського суспільства будуть чесні правила гри. Потрібно модернізувати профспілкову архітектуру в країні. Розпочнемо з нуля, перезавантажимо. Але перед цим наведемо порядок",- написала Третьякова.
Третьякова розповіла, що в них є багато ідей щодо будівництва принципово нової моделі профспілок в Україні - найсучаснішої й найпрогресивнішої у Європі.
"Профспілка буде людиноцентричною, а не кишеньоцентричною для її босів. Профспілки стануть партнерами працівникам, захисниками їх прав. Профспілки стануть прозорими, звітуватимуть людям за кожну "копійку внесків", а їх "боси" будуть декларувати свої статки як депутати. Профспілки зосередяться на боротьбі за ваші права і рівень зарплати, а не на політиканстві", - зазначила Третьякова.
Також, Третьякова наголосила, що профспілки матимуть нове молоде обличчя і не нагадуватимуть політбюро ЦК КПРС.
"Профспілки, їх взаємодія з людьми та державою, роботодавцями буде діджиталізована, конструктивна та швидка. Запрошуємо до співпраці", - додала вона.
Нагадаємо, на соцдопомоги цього року спрямували вже 4,1 млрд грн.