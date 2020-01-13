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В Украине планируют перезагрузить профсоюзное движение

В Украине планируют перезагрузить профсоюзное движение

Киев  •  УНН

 • 21625 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине планируют модернизировать и перезагрузить профсоюзное движение и выстроить социальный диалог на новых началах. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Профсоюзы нужны и будут. Но не такие как в СССР, а такие как в Европе. Нужно перезагрузить профсоюзное движение, выстроить социальный диалог на новых началах, где для профсоюзов и гражданского общества будут честные правила игры. Нужно модернизировать профсоюзную архитектуру в стране. Начнем с нуля, перезагрузим. Но перед этим наведем порядок", - написала Третьякова.

Третьякова рассказала, что у них есть много идей по строительству принципиально новой модели профсоюзов в Украине - самой современной и прогрессивной в Европе.

"Профсоюз будет человекоцентричным, а не карманоцентричным для ее боссов. Профсоюзы станут партнерами работникам, защитниками их прав. Профсоюзы станут прозрачными, будут отчитываться людям за каждую "копейку взносов", а их "боссы" будут декларировать свои доходы как депутата. Профсоюзы сосредоточатся на борьбе за ваши права и уровень зарплаты, а не на политиканстве", - отметила Третьякова.

Также, Третьякова отметила, что профсоюзы будут иметь новое молодое лицо и не будут напоминать политбюро ЦК КПСС.

"Профсоюзы, их взаимодействие с людьми и государством, работодателями будет диджитализованное, конструктивное и быстрое. Приглашаем к сотрудничеству", - добавила она.

Напомним, на соцпомощь этого года направили уже 4,1 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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