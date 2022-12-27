В Україні планують дозволити виїжджати кордон військовозобов'язаним чоловікам із бронюванням від мобілізації – Свириденко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів планує дозволити виїжджати за кордон всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову. Про це в інтерв’ю Forbes повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає УНН.
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Зокрема, Міністерство економіки відмовилось від ідеї «єВідрядження». За словами Свириденко, нову процедуру щодо дозволу на виїзд всім військовозобов’язаним із бронюванням від мобілізації мають прийняти незабаром.
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“З урахуванням проєкту нової постанови про бронюванню, окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів”, – зазначила міністерка.
Вона додала, що новий проєкт щодо бронювання вже знаходиться на погодженні в Кабміні. Дискусія триває у самому розпалі.
Свириденко пояснила, що під нові критерії бронювання підпадають співробітники які працюють у державному секторі, підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки.
При цьому в міністерстві пояснили, що не ставлять за мету дозволити виїжджати всім.
“Наша задача – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках”, — зазначає Свириденко.
За її словами, вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Мінекономіки, Мінцифра та Генштаб працюють над переведенням бронювання в електронний формат.
Нагадаємо
На початку вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання ухвали про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон на роботу із заставою у 200 тис. грн.