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В Україні планують дозволити виїжджати кордон військовозобов'язаним чоловікам із бронюванням від мобілізації – Свириденко

В Україні планують дозволити виїжджати кордон військовозобов'язаним чоловікам із бронюванням від мобілізації – Свириденко

Київ • УНН

 • 1015349 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів планує дозволити виїжджати за кордон всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову. Про це в інтерв’ю Forbes повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Міністерство економіки відмовилось від ідеї «єВідрядження». За словами Свириденко, нову процедуру щодо дозволу на виїзд всім військовозобов’язаним із бронюванням від мобілізації мають прийняти незабаром.

Цитата

“З урахуванням проєкту нової постанови про бронюванню, окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів”, – зазначила міністерка.

Вона додала, що новий проєкт щодо бронювання вже знаходиться на погодженні в Кабміні. Дискусія триває у самому розпалі.

Свириденко пояснила, що під нові критерії бронювання підпадають співробітники які працюють у державному секторі, підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки.

При цьому в міністерстві пояснили, що не ставлять за мету дозволити виїжджати всім.

“Наша задача – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках”, — зазначає Свириденко.

За її словами, вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Мінекономіки, Мінцифра та Генштаб працюють над переведенням бронювання в електронний формат.

Нагадаємо

На початку вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання ухвали про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон на роботу із заставою у 200 тис. грн.

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