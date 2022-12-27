В Украине планируют разрешить выезжать границу военнообязанным мужчинам с бронированием от мобилизации – Свириденко

ukru
14:57 • 19532 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 64702 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 78304 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 84208 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 70614 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108823 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134909 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122716 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117503 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 47187 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 106127 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 125116 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 122417 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 105383 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 220359 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 250994 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 189974 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 195712 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 231250 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 39397 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 105380 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 115697 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 123525 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 138841 просмотра
Актуальное
В Украине планируют разрешить выезжать границу военнообязанным мужчинам с бронированием от мобилизации – Свириденко

В Украине планируют разрешить выезжать границу военнообязанным мужчинам с бронированием от мобилизации – Свириденко

Киев • УНН

 • 1015344 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров планирует разрешить выезжать за границу всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от военного призыва. Об этом в интервью Forbes сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

В частности, Министерство экономики отказалось от идеи «эКомандировка». По словам Свириденко, новую процедуру по разрешению на выезд всем военнообязанным с бронированием от мобилизации должны принять вскоре.

Цитата

“С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура «эКомандировка» потеряла смысл, так как забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов”, – отметила министр.

Она добавила, что новый проект по бронированию уже находится на согласовании в Кабмине. Дискуссия продолжается в самом разгаре.

Свириденко объяснила, что под новые критерии бронирования подпадают сотрудники работающие в государственном секторе, предприятиях, выполняющих мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и критически важное для экономики.

При этом в министерстве объяснили, что не ставят своей целью разрешить уезжать всем.

“Наша задача – помочь бизнесу, который работает, уехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках”, — отмечает Свириденко.

По ее словам, уже забронированные работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования. Минэкономики, Минцифра и Генштаб работают над переводом бронирования в электронный формат.

Напомним

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о разрешении мужчинам выезжать за границу на работу с залогом в 200 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы