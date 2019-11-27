В Україні переглянули портфель проектів Світового банку: основні цифри
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні переглянули портфель проектів Світового банку. Як повідомили у пресслужбі Мінфіну, Україна впроваджує 9 спільних із Світовим банком проєктів на суму 2,6 млрд доларів, передає УНН.
Так, 26 листопада відбувся перегляд портфелю проектів Світового банку в Україні за участю представників Міністерства фінансів, державних органів та установ-бенефіціарів.
"В цьому році такий перегляд проходить вдруге... Україна впроваджує 9 спільних із Світовим банком проектів на суму 2,6 млрд доларів. Загальна сума використання коштів Банку від початку реалізації проектів складає 901,6 млн доларів",- йдеться в повідомленні.
Також, в поточному році сума вибірки коштів склала 184,9 млн доларів, що на 17,7% більше ніж за аналогічний період 2018 року.
“Зокрема, до кінця поточного року очікується збільшення вибірки коштів ще на 34 млн доларів завдяки надходженню до загального фонду державного бюджету коштів за проєктами “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” та “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, спільні з Світовим банкам проєкти спрямовані на покращення стану автомобільних доріг України, модернізацію енергетичної галузі, впровадження земельної реформи; підвищення якості медичних послуг; ефективності соціальної допомоги; покращення послуг з водопостачання, водовідведення та утилізації твердих побутових відходів, тощо.
Нагадаємо, Світовий банк зробив заяву щодо повернення в Україні відповідальності за незаконне збагачення.