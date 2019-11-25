Світовий банк зробив заяву щодо повернення в Україні відповідальності за незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Світовий банк вітає підписання Президентом України Володимиром Зеленським закону, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми законними доходами. Про це йдеться в заяві представництва Світового банку в Україні на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини у основних засадах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ та САП потужний правовий інструмент у боротьбі із корупцією серед високопосадовців”, — йдеться в заяві.
Як зазначили у світовому банку, цивільна конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які “чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України”.
Нагадаємо, 25 листопада Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів” № 263-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня 2019 року.