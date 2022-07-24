В Україні окупанти пошкодили майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я - Ляшко

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“Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування, 250 автомобілів було захоплено і не повернуто сьогодні, 450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 - зруйнований вщент", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.