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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Україні окупанти пошкодили майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я - Ляшко

В Україні окупанти пошкодили майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я - Ляшко

Київ • УНН

 • 148434 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я пошкоджені російськими окупантами, 127 лікарень повністю зруйновано. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час другого саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає УНН.

Цитата

“Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування, 250 автомобілів було захоплено і не повернуто сьогодні, 450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 - зруйнований вщент", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо 

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

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