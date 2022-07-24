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В Украине оккупанты повредили почти 900 объектов учреждений здравоохранения - Ляшко

В Украине оккупанты повредили почти 900 объектов учреждений здравоохранения - Ляшко

Киев • УНН

 • 148433 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине почти 900 объектов учреждений здравоохранения повреждены российскими оккупантами, 127 больниц полностью разрушены. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время второго саммита первых леди и джентельменов в Киеве, передает УНН.

Цитата

“Российский террорист повредил уже почти 900 объектов учреждений здравоохранения, 127 больниц разрушены полностью, они восстановлению не подлежат, 90 автомобилей скорой медицинской помощи просто расстреляны и выведены из строя, они никогда уже не выйдут на дежурство, 250 автомобилей было захвачено и не возвращено сегодня, 450 аптечных заведений повреждены и не работают, 41 - разрушен полностью", - подчеркнул Ляшко.

Напомним 

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.

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