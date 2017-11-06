В Україні офіційно зареєстрували понад 1,52 млн переселенців

Як поінформували у Мінсоцполітики з посиланням на дані підрозділів соцзахисту, станом на 6 листопада 2017 року взято на облік 1 521 702 переселенці або 1 239 718 сімей з Донбасу і Криму.

При цьому, уточнили у відомстві, на даний час отримувачам допомоги профінансовано 2,366 млрд грн.

Нагадаємо, за даними підрозділів соцзахисту на 15 серпня населення в Україні зареєстровано 1 589 014 переселенців.