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В Україні офіційно зареєстрували понад 1,52 млн переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. На сьогодні в Україні офіційно обліковано 1,521 млн переселенців з Донбасу та Криму, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства соціальної політики.

Як поінформували у Мінсоцполітики з посиланням на дані підрозділів соцзахисту, станом на 6 листопада 2017 року взято на облік 1 521 702 переселенці або 1 239 718 сімей з Донбасу і Криму.

При цьому, уточнили у відомстві, на даний час отримувачам допомоги профінансовано 2,366 млрд грн.

Нагадаємо, за даними підрозділів соцзахисту на 15 серпня населення в Україні зареєстровано 1 589 014 переселенців.

 

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