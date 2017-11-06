В Украине официально зарегистрировано более 1,52 млн переселенцев

Как сообщили в Минсоцполитики со ссылкой на данные подразделений соцзащиты, по состоянию на 6 ноября 2017 года учтено 1521702 переселенцев или 1239718 семей из Донбасса и Крыма.

При этом, уточнили в ведомстве, в настоящее время получателям помощи профинансированы на 2,366 млрд грн.

Напомним, по данным подразделений соцзащиты на 15 августа населения в Украине зарегистрировано 1589014 переселенцев.