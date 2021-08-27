В Україні новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 3,4 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 8,6 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордних понад 173 тисячі, більшість з них другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Новий рекорд щеплень за добу 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей. Одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Найбільше за минулу добу вакцинувалися препаратом Moderna - 63 883 осіб та Pfizer - 53 369 осіб. CoronaVac щепили за добу 42 199 осіб, AstraZeneca - 12 693 осіб, Janssen (однодозна вакцина від Johnson & Johnson) - 1 291 осіб.
Протягом доби працювали: 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення; 332 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 636 045 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.