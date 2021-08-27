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В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 19489 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 3,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 8,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных более 173 тысяч, большинство из них второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"Новый рекорд прививок в сутки. 26 августа 2021 года против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Одну дозу получили 55 908 человек,полностью иммунизированы - 117 527 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

Больше всего за минувшие сутки вакцинировались препаратом Moderna - 63 883 человек и Pfizer - 53 369 человек. CoronaVac привили за сутки 42 199 человек, AstraZeneca - 12 693 человек, Janssen (однодозовая вакцина от Johnson & Johnson) - 1291 человек.

В течение суток работали: 1051 мобильная бригада, 2974 пункты прививки; 332 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу - 5 208 198 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 427 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 636 045 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

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