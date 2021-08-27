В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

КИЕВ. 27 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 3,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 8,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных более 173 тысяч, большинство из них второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.