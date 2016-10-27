В Україні немає ніякої АТО, а є агресія РФ проти нашої держави – П.Порошенко

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 27594 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 22106 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 31271 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 45815 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 50372 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 74360 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83851 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148518 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208076 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194196 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 26381 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 22991 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24026 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 26914 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30307 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 27531 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 31901 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 45754 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 503219 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 335360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6808 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8680 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131172 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190279 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132598 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В Україні немає ніякої АТО, а є агресія РФ проти нашої держави – П.Порошенко

В Україні немає ніякої АТО, а є агресія РФ проти нашої держави – П.Порошенко

Київ • УНН

 • 20921 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що немає ніякої АТО, а є агресія Російської Федерації проти України. Про це він сьогодні сказав, виступаючи в Національному університеті “Острозька академія” на Рівненщині, передає УНН.

“У нас немає ніякого АТО. У нас є агресія Російської Федерації проти незалежної суверенної нашої держави. Коли я був обраний президентом, про це ще дуже сором’язливо казали. І ключове моє завдання було, щоб це визнав світ — факт агресії”, — наголосив Президент.

За словами Глави держави, головною метою Росії було продемонструвати, що це нібито внутрішній конфлікт всередині України і вони можуть бути в цьому посередниками.

“Ми не дали їм цього зробити. І на сьогодні вперше під час мого візиту до Норвегії, який відбувся тиждень тому, у спільній міжнародній заяві Президента України та прем’єр-міністра Норвегії було названо “агресія Російської Федерації проти України”, — сказав він.

Після дуже добре скоординованої роботи наших дипломатів, депутатів, продовжив П.Порошенко, у резолюції ПАРЄ чітко наголошено — “агресія Російської Федерації проти України”.

“І зараз під час консультацій з керівництвом Європейського Союзу, упевнений у тому, що ми розповсюдимо застосування цього терміну”, — резюмував Президент.

Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції по Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73