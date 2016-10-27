В Україні немає ніякої АТО, а є агресія РФ проти нашої держави – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що немає ніякої АТО, а є агресія Російської Федерації проти України. Про це він сьогодні сказав, виступаючи в Національному університеті “Острозька академія” на Рівненщині, передає УНН.
“У нас немає ніякого АТО. У нас є агресія Російської Федерації проти незалежної суверенної нашої держави. Коли я був обраний президентом, про це ще дуже сором’язливо казали. І ключове моє завдання було, щоб це визнав світ — факт агресії”, — наголосив Президент.
За словами Глави держави, головною метою Росії було продемонструвати, що це нібито внутрішній конфлікт всередині України і вони можуть бути в цьому посередниками.
“Ми не дали їм цього зробити. І на сьогодні вперше під час мого візиту до Норвегії, який відбувся тиждень тому, у спільній міжнародній заяві Президента України та прем’єр-міністра Норвегії було названо “агресія Російської Федерації проти України”, — сказав він.
Після дуже добре скоординованої роботи наших дипломатів, депутатів, продовжив П.Порошенко, у резолюції ПАРЄ чітко наголошено — “агресія Російської Федерації проти України”.
“І зараз під час консультацій з керівництвом Європейського Союзу, упевнений у тому, що ми розповсюдимо застосування цього терміну”, — резюмував Президент.
Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції по Україні.