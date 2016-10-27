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В Украине нет никакого АТО, а есть агрессия РФ против нашего государства - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 20915 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нет никакого АТО, а есть агрессия Российской Федерации против Украины. Об этом он сегодня сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.

"У нас нет никакого АТО. У нас есть агрессия Российской Федерации против независимого суверенного нашего государства. Когда я был избран президентом, об этом еще очень стыдливо говорили. И ключевая моя задача была, чтобы это признал мир - факт агрессии", - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, главной целью России было продемонстрировать, что это якобы внутренний конфликт внутри Украины и они могут быть в этом посредниками.

"Мы не дали им этого сделать. И сегодня впервые во время моего визита в Норвегию, который состоялся неделю назад, в общем международном заявлении Президента Украины и премьер-министра Норвегии был сказано "агрессия Российской Федерации против Украины", - сказал он .

После очень хорошо скоординированной работы наших дипломатов, депутатов, продолжил П.Порошенко, в резолюции ПАСЕ четко отмечено - "агрессия Российской Федерации против Украины".

"И сейчас в ходе консультаций с руководством Европейского Союза, уверен в том, что мы распространим применение этого термина", - резюмировал Президент.

Напомним, 12 октября Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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