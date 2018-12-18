В Україні назвали кількість шкіл і садочків з поганим опаленням
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Майже у 200 закладах освіти - дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та закладів інтернатного типу для дітей - знайшли порушення з дотриманням температурного режиму під час опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держпродспоживслужби.
"Спеціалісти Держпродспоживслужби взяли участь у понад 5 тис. обстежень закладів освіти, що складає 17% від загальної кількості об'єктів. Порушення температурного режиму встановлено у 193 закладах (3,8%)", - повідомили в уряді.
Обстеження проводилися у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та закладів інтернатного типу для дітей.
З початку опалювального сезону під наглядом служби перебуває 12,1 тис. закладів дошкільної освіти; 15,9 тис. загальної середньої освіти, 628 закладів інтернатного типу для дітей, 728 професійно-технічних, 575 вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Основними причинами недотримання температурного режиму стало:
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- порушення термінів початку опалювального сезону (Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська області);
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- несвоєчасна підготовка систем опалення (Житомирська, Закарпатська, Херсонська області);
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- несправність автономних котелень (Київська, Вінницька, Миколаївська області);
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- відсутність через вину власника умов збереження тепла під час навчального процесу (Одеська, Полтавська, Харківська області);
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- безвідповідальність органів виконавчої влади через встановлення лімітів опалення (Миколаївська, Рівненська області);
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- пошкодження зовнішніх мереж або неякісна робота централізованих мереж теплопостачання (Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Харківська області).
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За фактами виявлених порушень керівникам закладів освіти надано 120 приписів та направлено 469 інформаційних повідомлень органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, у Харківській області мерзнуть діти у 38 школах і дитсадках.