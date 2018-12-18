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В Україні назвали кількість шкіл і садочків з поганим опаленням

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Майже у 200 закладах освіти - дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та закладів інтернатного типу для дітей - знайшли порушення з дотриманням температурного режиму під час опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держпродспоживслужби.

В Україні назвали кількість шкіл і садочків з поганим опаленням

"Спеціалісти Держпродспоживслужби взяли участь у понад 5 тис. обстежень закладів освіти, що складає 17% від загальної кількості об'єктів. Порушення температурного режиму встановлено у 193 закладах (3,8%)", - повідомили в уряді.

Обстеження проводилися у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та закладів інтернатного типу для дітей.

З початку опалювального сезону під наглядом служби перебуває 12,1 тис. закладів дошкільної освіти; 15,9 тис. загальної середньої освіти, 628 закладів інтернатного типу для дітей, 728 професійно-технічних, 575 вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Основними причинами недотримання температурного режиму стало:

  • порушення термінів початку опалювального сезону (Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська області);
  • несвоєчасна підготовка систем опалення (Житомирська, Закарпатська, Херсонська області);
  • несправність автономних котелень (Київська, Вінницька, Миколаївська області);
  • відсутність через вину власника умов збереження тепла під час навчального процесу (Одеська, Полтавська, Харківська області);
  • безвідповідальність органів виконавчої влади через встановлення лімітів опалення (Миколаївська, Рівненська області);
  • пошкодження зовнішніх мереж або неякісна робота централізованих мереж теплопостачання (Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Харківська області).

За фактами виявлених порушень керівникам закладів освіти надано 120 приписів та направлено 469 інформаційних повідомлень органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Харківській області мерзнуть діти у 38 школах і дитсадках.

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