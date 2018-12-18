В Україні назвали кількість шкіл і садочків з поганим опаленням

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Майже у 200 закладах освіти - дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти та закладів інтернатного типу для дітей - знайшли порушення з дотриманням температурного режиму під час опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держпродспоживслужби.