В Украине назвали число школ и садиков с плохим отоплением
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Почти в 200 учебных заведениях - дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования и учреждений интернатного типа для детей - нашли нарушения с соблюдением температурного режима во время отопительного сезона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.
"Специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в более чем 5 тыс. обследований учебных заведений, что составляет 17% от общего количества объектов. Нарушение температурного режима установлено в 193 заведениях (3,8%)", - сообщили в правительстве.
Обследования проводились в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования и учреждений интернатного типа для детей.
С начала отопительного сезона под наблюдением службы находится 12,1 тыс. учреждений дошкольного образования; 15,9 тыс. общего среднего образования, 628 учреждений интернатного типа для детей, 728 профессионально-технических, 575 высших учебных заведений I-II уровня аккредитации.
Основными причинами несоблюдения температурного режима стало:
-
- нарушение сроков начала отопительного сезона (Черкасская, Днепропетровская, Херсонская области);
-
- несвоевременная подготовка систем отопления (Житомирская, Закарпатская, Херсонская области);
-
- неисправность автономных котельных (Киевская, Винницкая, Николаевская области);
-
- отсутствие по вине владельца сохранения тепла во время учебного процесса (Одесская, Полтавская, Харьковская области);
-
- безответственность органов исполнительной власти путем установления лимитов отопления (Николаевская, Ровенская области);
-
- повреждение наружных сетей или некачественная работа централизованных сетей теплоснабжения (Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская области).
-
По фактам выявленных нарушений руководителям учебных заведений предоставлено 120 предписаний и направлено 469 информационных сообщений органам исполнительной власти и местного самоуправления.
Напомним, в Харьковской области мерзнут дети в 38 школах и детсадах.