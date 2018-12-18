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В Украине назвали число школ и садиков с плохим отоплением

Киев • УНН

 • 10064 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Почти в 200 учебных заведениях - дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования и учреждений интернатного типа для детей - нашли нарушения с соблюдением температурного режима во время отопительного сезона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.

В Украине назвали число школ и садиков с плохим отоплением

"Специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в более чем 5 тыс. обследований учебных заведений, что составляет 17% от общего количества объектов. Нарушение температурного режима установлено в 193 заведениях (3,8%)", - сообщили в правительстве.

Обследования проводились в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования и учреждений интернатного типа для детей.

С начала отопительного сезона под наблюдением службы находится 12,1 тыс. учреждений дошкольного образования; 15,9 тыс. общего среднего образования, 628 учреждений интернатного типа для детей, 728 профессионально-технических, 575 высших учебных заведений I-II уровня аккредитации.

Основными причинами несоблюдения температурного режима стало:

  • нарушение сроков начала отопительного сезона (Черкасская, Днепропетровская, Херсонская области);
  • несвоевременная подготовка систем отопления (Житомирская, Закарпатская, Херсонская области);
  • неисправность автономных котельных (Киевская, Винницкая, Николаевская области);
  • отсутствие по вине владельца сохранения тепла во время учебного процесса (Одесская, Полтавская, Харьковская области);
  • безответственность органов исполнительной власти путем установления лимитов отопления (Николаевская, Ровенская области);
  • повреждение наружных сетей или некачественная работа централизованных сетей теплоснабжения (Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская области).

По фактам выявленных нарушений руководителям учебных заведений предоставлено 120 предписаний и направлено 469 информационных сообщений органам исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, в Харьковской области мерзнут дети в 38 школах и детсадах.

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