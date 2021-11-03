В Україні на хвилі коронавірусу продовжують звільняти лікарів-інфекціоністів із стаціонарів

Цитата

“Рано чи пізно це повинно було статися. Говорити правду в нашій країні складно. Цей день настав. Мені сказали написати заяву за власним бажанням, по-хорошому, і звільнили з лікарні. Ніякі варіанти, щоб залишитися і далі допомагати людям, навіть не розглядалися керівництвом. З початку цього тижня я більше не співробітник Київської клінічної лікарні № 4”, — написав Дубровський.

Деталі

Він підкреслив, що Україна продовжує втрачати медиків у стаціонарах коли ситуація з кадрами і так критична.

“Тиск „зверху“ очевидно. Хоча, багато я не знаю, і, швидше за все, не хочу навіть дізнаватися. Я багатьом зобов’язаний лікарні, в якій пропрацював, без малого, 10 років. Тут мене вчили, виховували і ростили як фахівця гідні вчителі. Своїм колегам я низько вклоняюся за весь переданий досвід і знання, які і далі будуть використовуватися виключно для допомоги людям”, — розповів Дубровський.

Доповнення

Наприкінці жовтня повідомлялося, що у Київській міській клінічній лікарні № 4, одній з опорних для лікування пацієнтів з коронавірусом, 97% госпіталізованих до цього закладу — не вакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, що в кінці травня стало відомо, що КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань” мають намір позбавити фінансування, і так званого “ковідного пакету” (кошти, що надаються на лікування хворих, діагностику і виплату зарплати лікарям).