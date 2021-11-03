В Украине на волне коронавируса продолжают увольнять врачей-инфекционистов из стационаров

Цитата

“Рано или поздно это должно было случиться. Говорить правду в нашей стране сложно. Этот день настал. Мне сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы. Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством. С начала этой недели я больше не сотрудник Киевской Клинической Больницы № 4”, — написал Дубровский.

Детали

Он подчеркнул, что Украина продолжает терять медиков в стационарах когда ситуация с кадрами и так критическая.

“Давление „сверху“ очевидно. Хотя, много я не знаю, и, скорее всего, не хочу даже узнавать. Я многим обязан больнице, в которой проработал, без малого, 10 лет. Здесь меня учили, воспитывали и растили как специалиста достойные учителя. Своим коллегам я низко кланяюсь за весь переданный опыт и знания, которые и дальше будут использоваться исключительно для помощи людям”, — рассказал Дубровский.

Дополнение

В конце октября сообщалось, что в Киевской городской клинической больницы № 4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение — не вакцинированы. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи.

Напомним, что в конце мая стало известно, что КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний” намерены лишить финансирования, и так называемого “ковидного пакета” (средства, предоставляемые на лечение больных, диагностику и выплату зарплаты врачам).