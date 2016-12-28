В Україні на грип і ГРВІ вже захворіли майже 420 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За 51 тиждень 2016 року в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 420 тисяч осіб, з них майже 62 відсотки дітей, передає УНН з посиланням на Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ.
"За 51 тиждень 2016 року (12-27.12.2016) захворіло на грип та ГРВІ 419 427 осіб, з них 61,7 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності складає 984,8 на 100 тисяч населення, що на 11,3 % більше минулого тижня. Питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, більше минулого тижня на 33,2 %: 17387 осіб (4,1 % від захворілих), із них 70,3 % дітей віком до 17 років", - йдеться в повідомленні.
Також у центрі додали, що з початку епідемічного сезону спостерігається занепокоєння населення щодо стану свого здоров’я та, як наслідок, високий рівень своєчасних звернень за амбулаторною медичною допомогою та госпіталізацій хворих, що істотно зменшує кількість ускладнень від хвороби.
"На 51 тижні 2016 року летальних випадків від грипу не зареєстровано", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні зафіксовано п’ять смертей від ускладнень, які були викликані вірусом грипу.