В Україні на COVID-19 захворіли вже 2 250 медиків та 771 дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 250 медиків та 771 дитина. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 550 осіб, з них 17 дітей та 96 медичних працівників…За весь час пандемії в Україні захворіло 11 411 людей, з них 771 дитина, а також 2 250 медичних працівників", - зазначив він.
Також, за минулу добу найбільше зафіксованих випадків захворювання зареєстровано у Чернівецькій області.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 78, Дніпропетровській області – 72 та Закарпатській області – 64", - додав він.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 – летальні.