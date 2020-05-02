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В Украине на COVID-19 заболело уже 2250 медиков и 771 ребенок

Киев • УНН

 • 23433 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 2250 медиков и 771 ребенок. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине на COVID-19 заболело уже 2250 медиков и 771 ребенок

"За прошедшие сутки заболело 550 человек, из них 17 детей и 96 медицинских работников... За все время пандемии в Украине заболело 11411 человек, из них 771 ребенок, а также 2250 медицинских работников", - отметил он.

Также, за прошедшие сутки больше всего зафиксированных случаев заболевания зарегистрировано в Черновицкой области.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 78, Днепропетровской области - 72 и Закарпатской области - 64", - добавил он.

Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных.

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