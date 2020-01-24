Іноземні банкноти номіналом 100 доларів минулого року найчастіше підробляли в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У 2019 році в Україні найчастіше підробляли іноземні банкноти номіналом 100 доларів, а також 50 та 500 євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національного банку України.
“Серед вилучених з обігу у 2019 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Нацбанку, 23% вилучених іноземних банкнот складали євро, а 2% — російські рублі та англійські фунти стерлінгів.
“Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів 100 доларів США — 96% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США, 50 та 500 євро — 56% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро”, — повідомили у Нацбанку.
Нагадаємо, за інформацією НБУ, у 2019 році в Україні найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема, номіналом 500 грн.