Иностранные банкноты номиналом 100 долларов в прошлом году чаще всего подделывали в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В 2019 году в Украине чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналом 100 долларов, а также 50 и 500 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
“Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты”, — говорится в сообщении.
По информации Нацбанка, 23% изъятых иностранных банкнот составляли евро, а 2% — российские рубли и английские фунты стерлингов.
“Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов 100 долларов США — 96% от общего количества изъятых поддельных долларов США, 50 и 500 евро — 56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро”, — сообщили в Нацбанке.
Напомним, по информации НБУ, в 2019 году в Украине чаще всего подделывали банкноты старого образца, в частности, номиналом 500 грн.