Минулого року в Україні найчастіше підробляли банкноти номіналом 500 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У 2019 році в Україні найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема, номіналом 500 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.
"Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2019 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 шт. підроблених банкнот (у 2018 році – 2,5 шт., 2017 – 3,6 шт.), - йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ, банкноти гривні номіналами 20, 50, 100, 500 та 1 000 гривень, які Нацбанк ввів у обіг у 2015 – 2019 роках, мають посилену систему захисту, що включає як елементи захисту паперу, так й інноваційні поліграфічні елементи захисту.
"Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість становила близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно", - йдеться у повідомленні.
Водночас за підсумками 2019 року спостерігається зменшення кількості підроблених банкнот номіналами 200 гривень – на 17%, 100 гривень – на 29%, 50 гривень та 20 гривень – на 31%.
"Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України з січня по жовтень 2019 року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 коп. та зношених банкнот номіналом 200 грн.