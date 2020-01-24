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В прошлом году в Украине чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 грн

Киев • УНН

 • 15759 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В 2019 году в Украине чаще всего подделывали банкноты старого образца, в частности, номиналом 500 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В прошлом году в Украине чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 грн

"Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине по итогам 2019 года на 1 млн шт. подлинных банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.), - говорится в сообщении.

По информации НБУ, банкноты гривны номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015 - 2019 годах, имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

"Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно", - говорится в сообщении.

В то же время по итогам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналами 200 гривен - на 17%, 100 гривен - на 29%, 50 гривен и 20 гривен - на 31%.

"В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты, которые печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины с января по октябрь 2019 года всего утилизирует изношенных монет номиналом 50 коп. и изношенных банкнот номиналом 200 грн.

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