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31 березня, 07:03 • 160416 перегляди

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В Україні масштабна повітряна тривога: у всіх областях лунають сирени

В Україні масштабна повітряна тривога: у всіх областях лунають сирени

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні - масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях, передає УНН.

Деталі

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт винищувача МіГ-31К ВПС рф з аеродрому Саваслейка, рф", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Карта повітряних тривог".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Просте, дешеве пап’є-маше”: Олександр Рувін розповів з чого зроблені “шахеди”

Нагадаємо

Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

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