В Україні масштабна повітряна тривога: у всіх областях лунають сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні - масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях, передає УНН.
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"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт винищувача МіГ-31К ВПС рф з аеродрому Саваслейка, рф", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Карта повітряних тривог".
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Нагадаємо
Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".