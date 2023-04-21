В Украине масштабная воздушная тревога: во всех областях звучат сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине - масштабная воздушная тревога. Сирены звучат во всех областях, передает УНН.
Детали
"Вся Украина - ракетная опасность! Взлет истребителя МиГ-31К ВВС рф с аэродрома Саваслейка, рф", - говорится в сообщении Telegram-канала "Карта воздушных тревог".
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Напомним
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".