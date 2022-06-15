В Україні ліквідували військового пропагандиста Постнова

Деталі

Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф.

У складі угруповання "V" він проривався до Гостомеля, потім брав участь у захопленні низки міст, населених пунктів Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо

На війні в Україні загинув співробітник пресслужби міністерства оборони росії, полковник володимир іванов.