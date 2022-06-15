В Україні ліквідували військового пропагандиста Постнова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українські захисники ліквідували військового пропагандиста Сергія Постнова. Про це в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф.
У складі угруповання "V" він проривався до Гостомеля, потім брав участь у захопленні низки міст, населених пунктів Харківської та Луганської областей.
Нагадаємо
На війні в Україні загинув співробітник пресслужби міністерства оборони росії, полковник володимир іванов.