В Украине ликвидировали военного пропагандиста Постнова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские защитники ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.
В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов, населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.
Напомним
На войне в Украине погиб сотрудник пресс-службы министерства обороны россии, полковник владимир иванов.