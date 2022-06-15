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19:03 • 24245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 80892 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 101787 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 85616 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 60943 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 77033 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ликвидировали военного пропагандиста Постнова

В Украине ликвидировали военного пропагандиста Постнова

Киев • УНН

 • 472366 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские защитники ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.

В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов, населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Напомним

На войне в Украине погиб сотрудник пресс-службы министерства обороны россии, полковник владимир иванов.

Украинские Национальные Новости

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