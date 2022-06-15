В Украине ликвидировали военного пропагандиста Постнова

Детали

Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.

В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов, населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Напомним

На войне в Украине погиб сотрудник пресс-службы министерства обороны россии, полковник владимир иванов.