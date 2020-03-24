В Україні кількість хворих на COVID-19 може сягнути 200 тис. або кілька мільйонів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Враховуючи розрахунки різних інституцій, кількість хворих на коронавірус в Україні може сягнути 200 тисяч людей, або кілька мільйонів. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Є різні розрахунки. Математичні моделювання, епідеміологічні прогнози, є оптимістичні розрахунки, песимістичні. Україна, враховуючи розрахунки різних інститутів, готується до зустрічі і впроваджує привентивні заходи. Ми можемо говорити про велику кількість, ми можемо говорити і про 200 тисяч і про мільйони людей, які можуть захворіти. Але це все залежить від того, як ми будемо виконувати профілактичні заходи", - сказав Ляшко.
За його словами, уникнути такої великої кількості хворих можна лише виконуючи рекомендовані заходи безпеки.
Нагадаємо, в Україні сьогодні підтверджено 13 нових випадків коронавірусу в Чернівецькій області, відтак в Україні вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.