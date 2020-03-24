В Украине количество больных COVID-19 может достичь 200 тыс. или несколько миллионов - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Учитывая расчеты различных институтов, количество больных коронавирусом в Украине может достичь 200 тысяч человек, или несколько миллионов. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Есть разные расчеты. Математические моделирования, эпидемиологические прогнозы, есть оптимистичные расчеты, песимистические. Украина, учитывая расчеты различных институтов, готовится к встрече и вводит привентивные мероприятия. Мы можем говорить о большом количестве, мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах людей, которые могут заболеть. Но это все зависит от того, как мы будем выполнять профилактические меры", - сказал Ляшко.
По его словам, избежать такого большого количества больных можно только выполняя рекомендованные меры безопасности.
Напомним, в Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.