В Україні хочуть збирати "антиковідну" плазму: служба крові вимушена здогадуватися про реальні наміри влади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Виявляється, що вже протягом певного часу у високих кабінетах влади активно обговорюють необхідність тестування крові донорів на "ковід" з метою виявлення плазми, яка має високі показники антитіл до хвороби. Про цю ініціативу у службі крові знають лише з чуток, оскільки до фахового обговорення питання та його кінцевої мети спеціалістів не запрошують. Про це УНН розповів головний лікар Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський.
"Я знаю про цю ініціативу, розмови про неї ведуться вже протягом певного часу. Ви знаєте, що у світі використовують цю плазму (з антитілами до "ковіду") під час лікування хворих, але в Україні нормативу по застосуванню цієї плазми не вироблено. Загалом, служба крові - це досить чітка і нормативно врегульована частина системи охорони здоров'я, яка має регламентовані параметри функціонування. А зараз складається таке враження, що знову національну, державну, комунальну службу крові намагаються якось використати у приватних інтересах", - каже фахівець.
Оскільки Україна плазму з антитілами до "ковіду" не використовує – такий метод лікування у нас поки що заборонений, - то вірогідно, що ініціатива по відбору такої плазми може бути реалізована в інтересах приватних структур, які, наприклад, зможуть її експортувати в інші країни.
"Тобто держава зараз має попрацювати на те, щоб забезпечити приватний фармацевтичний завод плазмою крові. Ну це зовсім не вписується у якесь розуміння. Виходить, що держава повинна працювати на бізнес. Це мене непокоїть, мені незрозуміла позиція МОЗ, Ляшка (заступника голови МОЗ, головного санлікаря - Віктора Ляшка - ред.) і Центру громадського здоров'я. На все є ціна: на обстеження, на плазму, і якщо приватний сектор буде заготовляти і купувати по відповідних цінах сертифіковану плазму - немає питань, це дозволено нормативними документами. Але ж у нас приватний сектор хоче це зробити за рахунок державного впливу - забирати кров і робити бізнес", - наголошує Яворський.
Фахівець додає, що останні 10 років Національна служба крові в Україні, здається, "є придатком до приватного сектору".
На усі перестороги з приводу нової ініціативи влади, у першу чергу, наштовхує кулуарність її просування, каже він.
"Все, як завжди - йде кулуарно. Ми спілкуємося, і тому всю інформацію я маю, проте неформально. А щоб зібрати або отримати думку керівників служби крові України, наприклад, то нас до цього не долучають, бо приватний сектор пресує МОЗ і службу громадського здоров'я", - розповів Яворський.
Серед ризиків бездумної реалізації забору "антиковідної" плазми, у першу чергу, він вбачає зараження співробітників служб крові.
"Якщо почнуть агітувати, проходити здавати кров тим, хто хворів, то наші колективи можуть стикнутися з "активними" хворими на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Люди можуть піти до обласних центрів крові і тим самим служба крові може наразитися на ризик інфікування персоналу. Це саме головне, бо служба крові, вона монопольна на території кожної області. І якщо обласні центри закриються або будуть інфіковані, або буде підозра на інфікування - це дуже велика загроза для системи охорони здоров'я певної території. Тому, у цьому напрямку, я категорично проти, щоб заманювати до нас людей", - наголошує фахівець.
Нагадаємо, у США офіційно дозволили переливання плазми з антитілами до "ковіду" для лікування тяжких хворих на коронавірусну хворобу. Такий метод демонструє свою ефективність, кажуть лікарі, і констатують зниження смертності на 35%.
Коли в Україні дозволять лікувати плазмою та чи дозволять взагалі – невідомо. Ще у червні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наші вчені саме вивчають метод. І, відповідно, лише після їх висновків можна буде говорити про доцільність або ж недоцільність застосування "антиковідної" плазми у наших лікарнях.