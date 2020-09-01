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В Україні хочуть збирати "антиковідну" плазму: служба крові вимушена здогадуватися про реальні наміри влади

Київ • УНН

 • 21621 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Виявляється, що вже протягом певного часу у високих кабінетах влади активно обговорюють необхідність тестування крові донорів на "ковід" з метою виявлення плазми, яка має високі показники антитіл до хвороби. Про цю ініціативу у службі крові знають лише з чуток, оскільки до фахового обговорення питання та його кінцевої мети спеціалістів не запрошують. Про це УНН розповів головний лікар Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський.

В Україні хочуть збирати "антиковідну" плазму: служба крові вимушена здогадуватися про реальні наміри влади

"Я знаю про цю ініціативу, розмови про неї ведуться вже протягом певного часу. Ви знаєте, що у світі використовують цю плазму (з антитілами до "ковіду") під час лікування хворих, але в Україні нормативу по застосуванню цієї плазми не вироблено. Загалом, служба крові - це досить чітка і нормативно врегульована частина системи охорони здоров'я, яка має регламентовані параметри функціонування. А зараз складається таке враження, що знову національну, державну, комунальну службу крові намагаються якось використати у приватних інтересах", - каже фахівець.

Оскільки Україна плазму з антитілами до "ковіду" не використовує – такий метод лікування у нас поки що заборонений, - то вірогідно, що ініціатива по відбору такої плазми може бути реалізована в інтересах приватних структур, які, наприклад, зможуть її експортувати в інші країни.

"Тобто держава зараз має попрацювати на те, щоб забезпечити приватний фармацевтичний завод плазмою крові. Ну це зовсім не вписується у якесь розуміння. Виходить, що держава повинна працювати на бізнес. Це мене непокоїть, мені незрозуміла позиція МОЗ, Ляшка (заступника голови МОЗ, головного санлікаря - Віктора Ляшка - ред.) і Центру громадського здоров'я. На все є ціна: на обстеження, на плазму, і якщо приватний сектор буде заготовляти і купувати по відповідних цінах сертифіковану плазму - немає питань, це дозволено нормативними документами. Але ж у нас приватний сектор хоче це зробити за рахунок державного впливу - забирати кров і робити бізнес", - наголошує Яворський.

Фахівець додає, що останні 10 років Національна служба крові в Україні, здається, "є придатком до приватного сектору".

На усі перестороги з приводу нової ініціативи влади, у першу чергу, наштовхує кулуарність її просування, каже він.

"Все, як завжди - йде кулуарно. Ми спілкуємося, і тому всю інформацію я маю, проте неформально. А щоб зібрати або отримати думку керівників служби крові України, наприклад, то нас до цього не долучають, бо приватний сектор пресує МОЗ і службу громадського здоров'я", - розповів Яворський.

Серед ризиків бездумної реалізації забору "антиковідної" плазми, у першу чергу, він вбачає зараження співробітників служб крові.

"Якщо почнуть агітувати, проходити здавати кров тим, хто хворів, то наші колективи можуть стикнутися з "активними" хворими на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Люди можуть піти до обласних центрів крові і тим самим служба крові може наразитися на ризик інфікування персоналу. Це саме головне, бо служба крові, вона монопольна на території кожної області. І якщо обласні центри закриються або будуть інфіковані, або буде підозра на інфікування - це дуже велика загроза для системи охорони здоров'я певної території. Тому, у цьому напрямку, я категорично проти, щоб заманювати до нас людей", - наголошує фахівець.

Нагадаємо, у США офіційно дозволили переливання плазми з антитілами до "ковіду" для лікування тяжких хворих на коронавірусну хворобу. Такий метод демонструє свою ефективність, кажуть лікарі, і констатують зниження смертності на 35%.

Коли в Україні дозволять лікувати плазмою та чи дозволять взагалі – невідомо. Ще у червні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наші вчені саме вивчають метод. І, відповідно, лише після їх висновків можна буде говорити про доцільність або ж недоцільність застосування "антиковідної" плазми у наших лікарнях.

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