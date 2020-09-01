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В Украине хотят собирать "антиковидную" плазму: служба крови вынуждена догадываться о реальных намерениях власти

Киев • УНН

 • 21620 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Оказывается, что уже в течение определенного времени в высоких кабинетах власти активно обсуждают необходимость тестирования крови доноров на "ковид" с целью выявления плазмы, что имеет высокие показатели антител к болезни. Об этой инициативе в службе крови знают только понаслышке, поскольку к профессиональному обсуждению вопроса и его конечной цели специалистов не приглашают. Об этом УНН рассказал главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский.

В Украине хотят собирать "антиковидную" плазму: служба крови вынуждена догадываться о реальных намерениях власти

"Я знаю об этой инициативе, разговоры о ней ведутся уже в течение определенного времени. Вы знаете, что в мире используют эту плазму (с антителами к "ковиду") при лечении больных, но в Украине норматива по применению этой плазмы не выработано. В общем, служба крови - это достаточно четкая и нормативно урегулирована часть системы здравоохранения, которая имеет регламентированные параметры функционирования. А сейчас складывается такое впечатление, что снова национальную, государственную, коммунальную службу крови пытаются как-то использовать в частных интересах", - говорит специалист.

Поскольку Украина плазму с антителами к "ковиду" не использует - такой метод лечения у нас пока запрещен, - то вероятно, что инициатива по отбору такой плазмы может быть реализована в интересах частных структур, которые, например, смогут ее экспортировать в другие страны.

"То есть государство сейчас должно поработать на то, чтобы обеспечить частный фармацевтический завод плазмой крови. Ну это совсем не вписывается в какое-то понимание. Получается, что государство должно работать на бизнес. Это меня беспокоит, мне непонятна позиция Минздрава, Ляшко (заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача - Виктора Ляшко - ред.) и Центра общественного здоровья. На все есть цена: на обследование, на плазму, и если частный сектор будет заготавливать и покупать по соответствующим ценам сертифицированную плазму - нет вопросов, это разрешено нормативными документами. Но у нас частный сектор хочет это сделать за счет государственного влияния - забирать кровь и делать бизнес", - отмечает Яворский.

Специалист добавляет, что последние 10 лет Национальная служба крови в Украине, как кажется, "является придатком к частному сектору".

На все предостережения по поводу новой инициативы власти, в первую очередь, наталкивает кулуарность ее продвижения, говорит он.

"Все, как всегда - идет кулуарно. Мы общаемся, и поэтому всю информацию я имею, однако неформально. А чтобы собрать или получить мнение руководителей службы крови Украины, например, нас к этому не включают, потому что частный сектор прессует Минздрав и службу общественного здоровья", - рассказал Яворский.

Среди рисков бездумной реализации забора "антиковидной" плазмы, в первую очередь, он видит заражение сотрудников служб крови.

"Если начнут агитировать, проходить сдавать кровь тем, кто болел, то наши коллективы могут столкнуться с "активными" больными коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Люди могут пойти в областные центры крови и тем самым служба крови может подвергнуться риску инфицирования персонала. Это самое главное, потому что служба крови, она монопольная на территории каждой области. И если областные центры закроются или будут инфицированы, или будет подозрение на инфицирование - это очень большая угроза для системы здравоохранения определенной территории. Поэтому в этом направлении, я категорически против, чтобы привлекать к нам людей", - отмечает специалист.

Напомним, в США официально разрешили переливание плазмы с антителами к "ковиду" для лечения тяжелых больных коронавирусной болезнью. Такой метод демонстрирует свою эффективность, говорят врачи, и констатируют снижение смертности на 35%.

Когда в Украине позволят лечить плазмой и позволят ли вообще - неизвестно. Еще в июне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что наши ученые как раз изучают метод. И, соответственно, только после их выводов можно будет говорить о целесообразности или нецелесообразности применения "антиковидной" плазмы в наших больницах.

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