В Україні бум на ім'я Стефанія для дітей після перемоги на Євробаченні

Цитата

"Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям. З моменту перемоги України у конкурсі 68 діток отримали ім’я Стефанія", - вказали у міністерстві.

Доповнення

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.