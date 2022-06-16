В Україні бум на ім'я Стефанія для дітей після перемоги на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. З моменту перемоги України на Євробаченні-2022 уже 68 дітей отримали ім’я Стефанія, повідомили у Міністерстві юстиції, пише УНН.
Цитата
"Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям. З моменту перемоги України у конкурсі 68 діток отримали ім’я Стефанія", - вказали у міністерстві.
Доповнення
Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.