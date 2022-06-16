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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Україні бум на ім'я Стефанія для дітей після перемоги на Євробаченні

В Україні бум на ім'я Стефанія для дітей після перемоги на Євробаченні

Київ • УНН

 • 122497 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. З моменту перемоги України на Євробаченні-2022 уже 68 дітей отримали ім’я Стефанія, повідомили у Міністерстві юстиції, пише УНН.

Цитата

"Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям. З моменту перемоги України у конкурсі 68 діток отримали ім’я Стефанія", - вказали у міністерстві.

Доповнення

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

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