В Украине бум на имя Стефания для детей после победы на Евровидении

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"Пока весь мир напевает строки группы Kalush о маме Стефании, победившей на песенном конкурсе “Евровидение-2022”, украинцы все чаще называют своих детишек этим именем. С момента победы Украины в конкурсе 68 деток получили имя Стефания", - указали в министерстве.

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Победителем международного песенного конкурса “Евровидения-2022”, который в этом году состоялся в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.