В Україні абсолютно стабільна фінансова ситуація – прем’єр

Зокрема, коментуючи відставку глави НБУ, очільник Уряду зазначив, що зараз найголовніше не допустити утворення міфів спекуляцій і маніпуляцій з приводу цього звільнення.

В той же час він зазначив, що незалежність Національного банку гарантована Конституцією України, та прописана в українському законодавстві. “В чому, відповідно до закону є завдання НБУ? Перше — це забезпечення стабільності грошової одиниці України, друге — це забезпечення цінової стабільності, третє — забезпечення фінансової стабільності, зокрема стабільності банківської системи, і четверте завдання — це забезпечення сталості економічного розвитку України і підтримка економічної політики Уряду України, за умов збереження перших трьох”, — заявив Денис Шмигаль.

Шмигаль також розповів, що зараз фінансова ситуація в країні стабільна. “Стосовно стабільності і тих умов, які на сьогодні є: ліквідність банків близько 200 млрд грн. на початку цього місяця, залишок на єдиному казначейському рахунку — 135 млрд, золотовалютні резерви 25,2 млрд доларів. У нас абсолютно стабільна фінансова, грошова ситуація”, — сказав Шмигаль.

Він додав, що колектив Нацбанку — абсолютно професійний, сформований, з ними напередодні були розпочаті консультації за участі Президента України. Політика Нацбанку — сформована, вона рухається.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

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