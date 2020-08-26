В Україні 6 млн отримувачів різних видів соцдопомоги - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні наразі близько 6 млн осіб є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“В Україні сьогодні 7,2 мільйона дітей, питання щодо захисту прав яких може виникнути в будь-яку хвилину. У нас 68,5 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, якими вже опікується служба у справах дітей. У нас на сьогодні 620 тисяч дітей з сімей, які є у складних життєвих обставинах і з якими працюють центри соціальних служб, у нас 6 млн одержувачів різних видів державної соціальної допомоги. У нас близько 2,5 млн людей, які отримують соціальні послуги”, — сказала Лазебна.
З її слів, всі ці категорії людей — це “клієнти” соцзахисту населення, які потребують постійної підтримки.
“Цю підтримку сьогодні надають 462 служби у справах дітей і 714 управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, це 189 служб у справах дітей, це 207 управлінь соціального захисту населення міст обласного значення”, — зазначила міністр.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою визначив норми для перерахунку державної соціальної допомоги і виплати її малозабезпеченим сім’ям.