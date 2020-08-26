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В Україні 6 млн отримувачів різних видів соцдопомоги - Мінсоцполітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні наразі близько 6 млн осіб є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.

В Україні 6 млн отримувачів різних видів соцдопомоги - Мінсоцполітики

“В Україні сьогодні 7,2 мільйона дітей, питання щодо захисту прав яких може виникнути в будь-яку хвилину. У нас 68,5 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, якими вже опікується служба у справах дітей. У нас на сьогодні 620 тисяч дітей з сімей, які є у складних життєвих обставинах і з якими працюють центри соціальних служб, у нас 6 млн одержувачів різних видів державної соціальної допомоги. У нас близько 2,5 млн людей, які отримують соціальні послуги”, — сказала Лазебна.

З її слів, всі ці категорії людей — це “клієнти” соцзахисту населення, які потребують постійної підтримки.

“Цю підтримку сьогодні надають 462 служби у справах дітей і 714 управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, це 189 служб у справах дітей, це 207 управлінь соціального захисту населення міст обласного значення”, — зазначила міністр.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою визначив норми для перерахунку державної соціальної допомоги і виплати її малозабезпеченим сім’ям.

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