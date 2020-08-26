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В Украине 6 млн получателей различных видов соцпомощи - Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 12874 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине на данный момент около 6 млн человек являются получателями различных видов государственной социальной помощи. Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.

В Украине 6 млн получателей различных видов соцпомощи - Минсоцполитики

"В Украине сегодня 7,2 миллиона детей, вопросы защиты прав которых могут возникнуть в любую минуту. У нас 68,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которыми уже занимается служба по делам детей. У нас на сегодня 620 тыс. детей из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и с которыми работают центры социальных служб, у нас 6 млн получателей различных видов государственной социальной помощи. У нас около 2,5 млн человек, получающих социальные услуги", - сказала Лазебна.

По ее словам, все эти категории людей - это "клиенты" соцзащиты населения, нуждающиеся в постоянной поддержке.

"Эту поддержку сегодня оказывают 462 службы по делам детей и 714 управлений социальной защиты населения райгосадминистраций, это 189 служб по делам детей, это 207 управлений социальной защиты населения городов областного значения", - отметила министр.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил нормы для пересчета государственной социальной помощи и выплаты ее малообеспеченным семьям.

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