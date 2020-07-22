Уряд визначив норми для перерахунку державної соцдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою визначив норми для перерахунку державної соціальної допомоги і виплати її малозабезпеченим сім’ям. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні на засідання уряду була прийнята постанова, яка називається – деякі питання виплати державної соціальної допомоги. Ця постанова була розроблена на виконання ЗУ, яким з 1 липня встановлюються нові розміри соціальних виплат окремим категоріям осіб, а також удосконалюються принципи та підходи до призначення та надання державних соціальних допомог в Україні”, - сказала Лазебна.
За її словами, рішення уряду має на меті дві речі: унормувати перерахунок соціальних виплат та спростити доступ в оформленні соціальної допомоги. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування збільшилася з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, а на дітей з інвалідністю до 3,5 прожиткових мінімумів.
“Перерахунку підлягатимуть виплати, які були нараховані у січні-червні 2020 року, але перерахунок буде проведено з 1 січня 2020 року, тобто з часу, який вже минув. Цим рішенням Кабміну було призначено нову редакцію порядку призначення і виплати державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям. Основним принципом надання допомоги визначено: об’єктивність причин отримання низьких доходів або їх відсутність у непрацюючих працездатних членів сім’ї”, - додала міністр.
Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, під час карантину було спрощено призначення допомог і переоформлення субсидій. Понад 3 млн сімей автоматично перепризначили субсидії.