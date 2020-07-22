Уряд визначив норми для перерахунку державної соцдопомоги

ukru
Ексклюзив
08:24 • 37630 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 87309 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 101186 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164154 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136336 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145918 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147386 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129155 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183175 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126250 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103347 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 141998 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122707 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 108981 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109193 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 37599 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 87280 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 101179 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 83961 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104156 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104797 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122553 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139115 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137175 перегляди
Актуальне
Уряд визначив норми для перерахунку державної соцдопомоги

Уряд визначив норми для перерахунку державної соцдопомоги

Київ • УНН

 • 24402 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою визначив норми для перерахунку державної соціальної допомоги і виплати її малозабезпеченим сім’ям. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні на засідання уряду була прийнята постанова, яка називається – деякі питання виплати державної соціальної допомоги. Ця постанова була розроблена на виконання ЗУ, яким з 1 липня встановлюються нові розміри соціальних виплат окремим категоріям осіб, а також удосконалюються принципи та підходи до призначення та надання державних соціальних допомог в Україні”, - сказала Лазебна.

За її словами, рішення уряду має на меті дві речі: унормувати перерахунок соціальних виплат та спростити доступ в оформленні соціальної допомоги. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування збільшилася з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, а на дітей з інвалідністю до 3,5 прожиткових мінімумів.

“Перерахунку підлягатимуть виплати, які були нараховані у січні-червні 2020 року, але перерахунок буде проведено з 1 січня 2020 року, тобто з часу, який вже минув. Цим рішенням Кабміну було призначено нову редакцію порядку призначення і виплати державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям. Основним принципом надання допомоги визначено: об’єктивність причин отримання низьких доходів або їх відсутність у непрацюючих працездатних членів сім’ї”, - додала міністр.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, під час карантину було спрощено призначення допомог і переоформлення субсидій. Понад 3 млн сімей автоматично перепризначили субсидії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32