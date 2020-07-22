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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство определило нормы для пересчета государственной соцпомощи

Правительство определило нормы для пересчета государственной соцпомощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил нормы для пересчета государственной социальной помощи и выплаты ее малообеспеченным семьям. Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на заседании правительства было принято постановление, которое называется - некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи. Это постановление было разработано во исполнение Закона Украины, которым с 1 июля устанавливаются новые размеры социальных выплат отдельным категориям лиц, а также совершенствуются принципы и подходы к назначению и предоставлению государственных социальных пособий в Украине", - сказала Лазебная.

По ее словам, решение правительства преследует две вещи: нормировать перерасчет социальных выплат и упростить доступ в оформлении социальной помощи. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство увеличилась с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а на детей с инвалидностью до 3,5 прожиточных минимумов.

"Перерасчету подлежат выплаты, которые были начислены в январе-июне 2020 года, но перерасчет будет проведен с 1 января 2020 года, то есть со времени, которое уже прошло. Этим решением Кабмина была назначена новая редакция порядка назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям. Основным принципом оказания помощи определено: объективность причин получения низких доходов или их отсутствие у неработающих трудоспособных членов семьи", - добавила министр.

Напомним, по данным Минсоцполитики, во время карантина было упрощено назначения пособий и переоформление субсидий. Более 3 млн семей автоматически переназначили субсидии.

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