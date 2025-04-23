В Україні зменшилася кількість школярів: Держстат оприлюднив нові дані

На початок 2024/25 навчального року кількість учнів у закладах загальної середньої освіти України становила 3 743 887 осіб, що 4,3% менше порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє Держстат, пише УНН.

На початок 2024/25 начального року кількість учнів у закладах загальної середньої освіти становила 3 743 887 осіб. -4,3% відносно 2023/24 н.р. - зазначає Держстат.

Як повідомляється, загалом на початку 2024/25 навчального року в Україні налічувалося:

12,3 тис. закладів загальної середньої освіти (найбільше – у Львівській області (1077 закладів);

3743,9 тис. учнів, 72% з них – у міській місцевості;

305 учнів та 31 учитель припадає на один заклад загальної середньої освіти в Україні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Києві подано майже 7 тисяч заявок на зарахування до 1 класу, з них 683 онлайн.