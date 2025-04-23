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В Україні зменшилася кількість школярів: Держстат оприлюднив нові дані

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Держстат повідомляє, що на початок 2024/25 навчального року в закладах освіти навчається 3 743 887 учнів. Це на 4,3% менше, ніж у попередньому році, найбільше шкіл у Львівській області.

В Україні зменшилася кількість школярів: Держстат оприлюднив нові дані

На початок 2024/25 навчального року кількість учнів у закладах загальної середньої освіти України становила 3 743 887 осіб, що 4,3% менше порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє Держстат, пише УНН.

На початок 2024/25 начального року кількість учнів у закладах загальної середньої освіти становила 3 743 887 осіб. -4,3% відносно 2023/24 н.р. 

- зазначає Держстат.

Як повідомляється, загалом на початку 2024/25 навчального року в Україні налічувалося:

  • 12,3 тис. закладів загальної середньої освіти (найбільше – у Львівській області (1077 закладів);
    • 3743,9 тис. учнів, 72% з них – у міській місцевості;
      • 305 учнів та 31 учитель припадає на один заклад загальної середньої освіти в Україні.

        Нагадаємо 

        Раніше УНН писав, що у Києві подано майже 7 тисяч заявок на зарахування до 1 класу, з них 683 онлайн.

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

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