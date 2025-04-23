В Украине уменьшилось количество школьников: Госстат обнародовал новые данные

На начало 2024/25 учебного года количество учащихся в учреждениях общего среднего образования Украины составило 3 743 887 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Госстат, пишет УНН.

На начало 2024/25 учебного года количество учащихся в учреждениях общего среднего образования составило 3 743 887 человек. -4,3% по отношению к 2023/24 уч.г. - отмечает Госстат.

Как сообщается, всего на начало 2024/25 учебного года в Украине насчитывалось:

12,3 тыс. учреждений общего среднего образования (больше всего – во Львовской области (1077 учреждений);

3743,9 тыс. учащихся, 72% из них – в городской местности;

305 учащихся и 31 учитель приходится на одно учреждение общего среднего образования в Украине.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве подано почти 7 тысяч заявок на зачисление в 1 класс, из них 683 онлайн.