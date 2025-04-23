В Украине уменьшилось количество школьников: Госстат обнародовал новые данные
Киев • УНН
Госстат сообщает, что на начало 2024/25 учебного года в учебных заведениях обучается 3 743 887 учеников. Это на 4,3% меньше, чем в предыдущем году, больше всего школ во Львовской области.
На начало 2024/25 учебного года количество учащихся в учреждениях общего среднего образования Украины составило 3 743 887 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Госстат, пишет УНН.
На начало 2024/25 учебного года количество учащихся в учреждениях общего среднего образования составило 3 743 887 человек. -4,3% по отношению к 2023/24 уч.г.
Как сообщается, всего на начало 2024/25 учебного года в Украине насчитывалось:
- 12,3 тыс. учреждений общего среднего образования (больше всего – во Львовской области (1077 учреждений);
- 3743,9 тыс. учащихся, 72% из них – в городской местности;
- 305 учащихся и 31 учитель приходится на одно учреждение общего среднего образования в Украине.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Киеве подано почти 7 тысяч заявок на зачисление в 1 класс, из них 683 онлайн.