В Украине уменьшилось количество школьников: Госстат обнародовал новые данные

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф
14:18 • 11077 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
13:00 • 16590 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
12:40 • 32391 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
12:29 • 23167 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 26365 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 26336 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 33158 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 43306 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 66060 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 92696 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
1.6м/с
19%
748 мм
Популярные новости

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 57975 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 54523 просмотра

российская атака дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших и 32 пострадавших, начато расследование

23 апреля, 08:25 • 14783 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 30093 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 11983 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

14:18 • 11077 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 12369 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

12:40 • 32391 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 30469 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 54888 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 4192 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 32461 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 32127 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 62048 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 52394 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

В Украине уменьшилось количество школьников: Госстат обнародовал новые данные

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Госстат сообщает, что на начало 2024/25 учебного года в учебных заведениях обучается 3 743 887 учеников. Это на 4,3% меньше, чем в предыдущем году, больше всего школ во Львовской области.

В Украине уменьшилось количество школьников: Госстат обнародовал новые данные

На начало 2024/25 учебного года количество учащихся в учреждениях общего среднего образования Украины составило 3 743 887 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Госстат, пишет УНН.

На начало 2024/25 учебного года количество учащихся в учреждениях общего среднего образования составило 3 743 887 человек. -4,3% по отношению к 2023/24 уч.г. 

- отмечает Госстат.

Как сообщается, всего на начало 2024/25 учебного года в Украине насчитывалось:

  • 12,3 тыс. учреждений общего среднего образования (больше всего – во Львовской области (1077 учреждений);
    • 3743,9 тыс. учащихся, 72% из них – в городской местности;
      • 305 учащихся и 31 учитель приходится на одно учреждение общего среднего образования в Украине.

        Напомним 

        Ранее УНН писал, что в Киеве подано почти 7 тысяч заявок на зачисление в 1 класс, из них 683 онлайн.

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ОбществоОбразование
        Украина
        Киев
        Brent
        $67.30
        Bitcoin
        $93,011.80
        S&P 500
        $5,452.46
        Tesla
        $246.88
        Газ TTF
        $34.06
        Золото
        $3,287.39
        Ethereum
        $1,786.11