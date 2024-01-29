В Україні відкриють мовні курси для військовослужбовців - уповноважений
Київ • УНН
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив про плани створити курси української мови для військових Збройних сил.
Для військовослужбовців Збройних Сил планують створити курси з вивчення української мови. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише УНН із посиланням на офіційний сайт уповноваженого.
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Як зазначається, уповноважений обговорив важливість застосування державної мови в ЗСУ та інших військових формуваннях з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони.
Під час зустрічі уповноважений розповів про особливості реалізації державної мовної політики, імплементацію мовного закону, діяльність секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.
Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях
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