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В Україні відкриють мовні курси для військовослужбовців - уповноважений

В Україні відкриють мовні курси для військовослужбовців - уповноважений

Київ • УНН

 • 29017 перегляди

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив про плани створити курси української мови для військових Збройних сил.

Для військовослужбовців Збройних Сил планують створити  курси з вивчення  української мови. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише УНН із посиланням на офіційний сайт уповноваженого.  

Деталі 

Як зазначається, уповноважений обговорив важливість застосування державної мови в ЗСУ  та інших військових формуваннях з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони.

Під час зустрічі уповноважений розповів про особливості реалізації державної мовної політики, імплементацію мовного закону, діяльність секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях

- заявив Тарас Кремінь.

Послуговуйтесь державною: мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР за російську при затриманні Романа Гринкевича22.01.24, 20:20 • 33406 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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