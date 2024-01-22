Послуговуйтесь державною: мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР за російську при затриманні Романа Гринкевича

При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Таке зауваження представникам Державного бюро розслідувань зробив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за російську мову під час затримання фігуранта справи про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича в Одесі, передає УНН.

"На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде", – заявив Кремінь.

ДБР показало кадри затримання Романа Гринкевича

Нагадаємо

Сьогодні, 22 січня, Державним бюро розслідувань було розповсюджено відео про затримання Романа Гринкевича, підозрюваного в постачанні для української армії неякісного одягу. На оприлюднених відеокадрах чутно, як працівники ДБР звертаються до підозрюваного недержавною мовою.