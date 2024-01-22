Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

При выполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны пользоваться государственным языком. Такое замечание представителям Государственного бюро расследований сделал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь за русский язык во время задержания фигуранта дела о закупках одежды для Вооруженных сил Романа Гринкевича в Одессе, передает УНН.

"На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При выполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны пользоваться государственным языком. Надеюсь, что в дальнейшем таких инцидентов не будет", - заявил Креминь.

ГБР показало кадры задержания Романа Гринкевича

Напомним

Сегодня, 22 января, Государственным бюро расследований было распространено видео о задержании Романа Гринкевича, подозреваемого в поставках для украинской армии некачественной одежды. На обнародованных видеокадрах слышно, как работники ГБР обращаются к подозреваемому на негосударственном языке.